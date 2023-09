AP Orlen Gdańsk broni miejsca na podium w Orlenie Ekstralidze kobiet. W sobotę mecz z Rekordem Bielsko-Biała na stadionie przy ul. Traugutta

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

- W końcu zatrybiło to, nad czym pracowaliśmy od kilku sezonów - mówi Tomasz Bocheński, prezes klubu z Gdańska, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”. - Wzmocniliśmy się zawodniczkami, które wnoszą dużo jakości, a Olga Massomo i Tatiana Dabney zdobyły już pierwsze bramki. Clarissa Kirsch-Downs jest reżyserem naszej gry. Z kolei Jola Siwińska daje duży spokój w defensywie. Do tego dochodzi Marta Michlewicz, która w poprzednim sezonie była rezerwową bramkarką, a teraz jest pierwszą i spisuje się doskonale. W efekcie jest osiem punkt, jeden stracony gol i wygląda to optymistycznie.