AP Orlen Gdańsk chce spełniać marzenia i zagra o Puchar Polski! Tomasz Borkowski: Chcemy zaryzykować i może wrócimy z historycznym trofeum

- To dla nas bardzo ważny i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Jesteśmy na pewno dobrze przygotowane. Musimy być skoncentrowane, konsekwentne i pewne siebie. Wiemy, że SMS to bardzo wartościowy zespół i wysoko notowany w tabeli, ale znamy swoją wartość, nasze mocne strony i postaramy się zniwelować atuty rywalek – powiedziała Grzywińska. - To był dla mnie owocny sezon. Mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze lepszy. Sezon dał mi dużo motywacji, dużo rozwoju, podpowiedzi co mogę poprawić, dużo pewności siebie. Marzenie wielu dziewczyn jest takie, żeby zagrać w pierwszej reprezentacji. Będę dążyć do tego, żeby się spełniło.

AP Orlen nie zagra w najsilniejszym składzie. Z powodu kontuzji nie będą mogły wystąpić Olga Sirant, Ewelina Piórkowska, Julia Formela i Klaudia Dymińska. To duże osłabienie zespołu z Gdańska.

- SMS nie obronił tytułu mistrza Polski i spodziewam się, że będzie bardzo podrażniony. Oprócz tego, że są jakieś pieniądze do wygrania, to one są bardzo zawiedzione, że nie zdobyły mistrzostwa Polski, bo personalnie na papierze drużna wyglądała bardzo dobrze. Czeka nas trudny mecz i podchodzimy do tego tak, że one muszą, a my możemy. Wiemy jakie są finały, dyspozycja dnia, trafienie w najważniejszy moment. SMS jest zdecydowanym faworytem, ale my już pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, w poprzednim sezonie udało się wygrać. Jak już jesteśmy w finale, to chcemy spróbować go wygrać. Chcemy zaskoczyć, chcemy zaryzykować i zagrać trochę inaczej. Przegrać z SMS to nie hańba. Marchewka jest tak blisko, że można już zaryzykować, a kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wierzę w dziewczyny, wierzę że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Gramy też dla dziewczyn, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy w finale. Cztery zawodniczki są kontuzjowane i u wszystkich podobne urazy stawów skokowych. Pracujemy, żeby były gotowe na rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu. Musimy radzić sobie bez nich i oczywiście mamy na to pomysł. Te dziewczyny miały ogromny wkład w to, w którym miejscu teraz jesteśmy. Zagramy bez bojaźni, powalczymy o swoje, może zdobędziemy historyczne trofeum – powiedział Borkowski.