AP Orlen Gdańsk i Pogoń Dekpol Tczew zaczynają sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet. Gdańska premiera na stadionie Polsat Plus Arena w Letnicy

- W sensie sportowym przygotowania przebiegają tak samo jak w poprzednich latach. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to już jest inna bajka – mówi Tomasz Bocheński, prezes AP Orlenu, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”. - Wchodzimy na obiekt, który jest inaczej skonstruowany, wymaga innego zabezpieczenia czy rozplanowania stref technicznych. Jest to coś, czego dawno nie przerabialiśmy. We współpracy z Łukaszem Karskim, przedstawicielem operatora stadionu, mamy już wszystko dopracowane.

- Wstęp jest bezpłatny. Znaleźliśmy takie rozwiązanie na mecze rozgrywane na stadionie Polsat Plus Arena, że przed wejściem na stadion będziemy rozdawać opaski uprawniające do wejścia na obiekt i na tej podstawie będziemy liczyć widzów. To nie jest impreza masowa, więc maksymalnie możemy wpuścić 999 osób. Na trybunach otwarte będą sektory P i Q. Dla kibiców dostępne będą płatne parkingi P1 i P5 – zdradza Bocheński.

- Ekscytacja jest faktycznie ogromna, ale dzięki temu, że dziewczyny mają szatnię na stadionie Polsat Plus Arena, to miały już okazję trochę zapoznać się z tym obiektem. Bo chodzi o to, żeby to przeżycie nie wywołało dodatkowej presji czy stresu. To pierwszy mecz na tym stadionie i trzeba się przełamać. W poprzednim sezonie drużyna grała na czterech różnych boiskach i sobie radziła. W końcu trzeba gdzieś osiąść. Do dyspozycji są wszystkie nowe zawodniczki, a te po kontuzjach wracają już do gry albo potrzebują drobnej rehabilitacji. Mam tu na myśli Ewelinę Piórkowską. Z kolei Olga Sirant już w pełni trenowała z zespołem. Jest zdrowa i gotowa do gry – zakończył Bocheński.