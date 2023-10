AP Orlen Gdańsk pokonał wicemistrzynie Polski 1:0. Kim Sanford zdobyła bramkę na wagę trzech punktów

AP Orlen Gdańsk - UKS SMS Łódź 7.10.2023

- Uważam, że był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, duża rehabilitacja po tym co się działo w ubiegłym tygodniu. Wyciągnęliśmy wnioski, wygraliśmy z wicemistrzem Polski, z bardzo mocną drużyną. Zwycięstwo smakuje podwójnie, bo pamiętamy jeszcze Puchar Polski. To pokazuje jaki potencjał ma ta drużyna, jaki ma charakter, jak mocno się zmieniła i jak bardzo wysoko możemy zajść w tej lidze - mówi Tomasz Borkowski, trener AP Orlenu.

- Nie widziałem, aby SMS w historii naszych spotkań nie stworzył sobie sytuacji bramkowej. Trochę zawodzi jeszcze skuteczność, możemy to zaliczyć na karb tego, że jesteśmy w trakcie zgrywania się, ale myślę, że możemy wysoko zajść w lidze – dodaje szkoleniowiec.

Kolejne spotkanie zostanie rozegrane 14. października na Stadionie Polsat Plus Arena. AP Orlen Gdańsk spotka się o godz. 13.00 ze Śląskiem Wrocław, który po siedmiu kolejkach ma tylko siedem punktów na koncie.