AP Orlen Gdańsk z wysoką wygraną i na czwartym miejscu w tabeli. Rozczarowanie w Pogoni Dekpolu Tczew

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

Gdańszczanki swój mecz ligowy tym razem rozegrały na stadionie przy ul. Traugutta i na tym boisku czuły się bardzo dobrze. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego od razu przeszły do ofensywy w starciu z Medykiem Konin i na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 4 minucie wynik otworzyła Clarissa Kirsch-Downs, a osiem minut później pikę do siatki skierowała Tatiana Dabney. Dla Amerykanki to premierowe trafienie w barwach gdańskiego zespołu. Później drużyna AP Orlenu kontrolowała wydarzenia na boisku i na pewno grało jej się łatwiej mając dwie bramki zaliczki. W piątej minucie doliczonego czasu gry wprowadzona na boisko kilkanaście minut wcześniej Klaudia Dymińska ustaliła wynik tego spotkania. Po trzech kolejkach AP Orlen zajmuje wysokie czwarte miejsce w tabeli Orlenu Ekstraligi kobiet.