AP Orlen Gdańsk znowu wygrywa i jest na podium. Magdalena Sobal z hat-trickiem dla Pogoni Dekpolu Tczew i poprowadziła do zwycięstwa

Magdalena Sobal, która była drugą snajperką poprzedniego sezonu w Orlenie Ekstralidze kobiet, w czterech kolejkach nie trafiła ani razu do bramki. Piłkarka dostała powołanie do reprezentacji Polski i przebudziła się w idealnym momencie prowadząc zespół Pogoni Dekpolu Tczew do pewnego zwycięstwa nad Śląskiem we Wrocławiu.