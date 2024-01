Apel do samorządowców w całej Polsce. Nowa Generacja: "Powołajcie rzecznika praw ucznia!"

Członkowie Nowej Generacji zaapelowali do każdego prezydenta, starosty, burmistrza i wójta o powołanie w kierowanych przez nich samorządach rzecznika praw ucznia.

- Wierząc, że samorząd to fundament naszej demokracji zwracamy się do każdego prezydenta, starosty, burmistrza i wójta, który pragnie na nowo przywrócić standardy w polskiej szkole, by powołał w swoim samorządzie rzecznika praw ucznia. To oni będą dbali o sprawy uczniowskie i to do nich uczniowie będą mogli zawsze przyjść z prośbą o pomoc, gdy w szkole jej nie uzyskają. Ta inicjatywa sprawdza się już w kilku polskich miejscowościach np. w Warszawie - podkreślał Dawid Kacprzyk, przewodniczący Nowej Generacji.