Apel do władz Gdańska: oddajmy „Rosyjski dom” Ukraińcom!

W kamienicy Lwi Zamek przy Długiej 35 od niemal 40 lat istnieje centrum kultury i nauki, najpierw sowieckiej, a po upadku ZSRS – rosyjskiej. Po napaści Rosji na Ukrainę w tzw. „Rosyjskim domu w Gdańsku” życie zupełnie zamarło, tymczasem umowa najmu właśnie wygasła. Nic nie stoi na przeszkodzie, by oddać to miejsce uchodźcom z Ukrainy. Matkom, żonom i dziewczynom ukraińskich obrońców ich ziemi. Dzieciom i rodzinom, które uciekają do nas przed rosyjskimi rakietami i bombami spadającymi na ich domy, szkoły, szpitale, miejscowości, w których dotąd żyły. Tych dotkniętych terrorem rosyjskim uchodźców jest już w Polsce blisko milion. Coraz więcej znajduje schronienie i opiekę w Gdańsku i Trójmieście.

Apelujemy do władz Gdańska, do Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz: Dajmy to miejsce społeczności Ukraińców, z którymi będziemy teraz żyć. Miejsce w sercu miasta, gdzie będą mogli się zorganizować, gdzie będziemy mogli się z nimi spotkać, poznać, wysłuchać, rozmawiać. Dajmy im bramę do miasta, przez która będą mogli do niego wejść i z nami zamieszkać, żyć. Niech to będzie ambasada ich uchodźczej społeczności.