Apel o działania na rzecz usunięcia z Gdańska Port Service

Andrzeja Kobylarza wspierał przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk . - Apelujemy do radnych aby złożyli wniosek o zmianę planu zagospodarowania - mówił Łukasz Hamadyk. - Tutaj skłaniamy się głównie do radnych siedzących po prawej stronie, ale mamy też nadzieję, że po taśmach Sławomira Neumanna, na których padło co sądzi on o małych organizacjach, również Wszystko dla Gdańska nas poprze - dodał prezes stowarzyszenia Gdańsk Tworzą Mieszkańcy.

Poseł Andrzej Kobylarz przed siedzibą Rady Miasta Gdańska zaapelował o działania do miejskich radnych. - Wszyscy dziś mówią o problemach ze służbą zdrowia, my byśmy chcieli powiedzieć o problemach z ochroną środowiska - mówił parlamentarzysta. - W województwie pomorskim mamy największy wskaźnik zachorowalności na choroby nowotworowe oraz najwyższy wskaźnik zachorowalności na tarczycę w Europie. Chcemy pokazać mieszkańcom Gdańska, że problemem mogą być zakłady przemysłowe, takie jak Port Service czy Fosfory. Największym problemem mieszkańców Gdańska jest Port Service. Mamy tam problemy z wywozem tysięcy ton nieczystości. Przed rokiem przywieziono tam chemikalia z Gostynina

- W tym piśmie staraliśmy się uzyskać odpowiedź jaka jest magiczna kwota za rozwiązanie tej mistycznej umowy z firmą Port Service - mówił Łukasz Hamadyk. - Kwota nie pada, padają inne kwestie mówiące o tym, że można to zrobić przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania. Padają takie słowa, że trzeba było to wyliczyć, a to może być drogie i miasto mogłoby narazić się na zarzut niegospodarności. Jestem pewien, że taki zarzut by nie padł. My sami byśmy bronili pani prezydent i urzędników jak niepodległości. Wszyscy chcemy pozbyć się tej spółki, zarabiającej ogromne pieniądze, które są transferowane do Niemiec - dodał.

Radny dzielnicy Nowy Port zwrócił także uwagę na wsparcie finansowe, jakie ze strony spalarni otrzymało niedawno jedno z gdańskich liceów. - Nie możemy zrozumieć jak takie firmy jak Port Service mogą sponsorować lokalne szkoły. Uważamy, że to budowanie podłoża pod lobbowanie za tym aby ta firma została tutaj. Śp. prezydent Paweł Adamowicz mówił, że ta umowa absolutnie nie zostanie przedłużona. Uważamy, że to niedopuszczalne praktyki - komentował Łukasz Hamadyk.