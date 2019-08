Apel o pomoc dla strażaka. Ratował ludzi, teraz sam jest w potrzebie

Służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Gdańsku-Wrzeszczu st. kpt Tomasz Leszk pełni od 2005 roku. W 2011 zaczął sprawować funkcję dowódcy zmiany. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dla czteroletniego synka i nowo narodzonej córeczki. Niestety niedawno zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór jelita grubego.

Brygadier Adam Jastrzębski, Komendant Miejskiego PSP w Gdańsku, zaapelował do kolegów i koleżanek po fachu o to, by wsparli zbiórkę na leczenie strażaka.

– Jego postawa jest zawsze stawiana za wzór dla wszystkich strażaków komendy – napisał. – Jest funkcjonariuszem posiadającym ogromny zasób fachowej wiedzy pożarniczej, którą na co dzień przekazuje podwładnym strażakom.

Niejednokrotnie kierował trudnymi i skomplikowanymi działaniami ratowniczymi, potwierdzając swoje predyspozycje do dowodzenia zespołem ludzi. Wszystkie jego działania są nakierowane na pomoc bliźnim w ratowaniu ich życia, zdrowia i mienia.