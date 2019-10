Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź pod lupą reporterów. TVN24 ujawnił skargi księży, jakie płynęły z gdańskiej kurii do watykańskiego nuncjusza

Mobbing w gdańskiej archidiecezji? Wstrząsający reportaż o postępowaniu Sławoja Leszka Głódzia

W czwartek, 24.10.2019, reporterzy TVN24 w programie "Czarno na białym" zajęli się mobbingiem, jaki w gdańskim Kościele ma stosować arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. W programie przedstawiono wstrząsające świadectwa księży, którzy mieli tego osobiście doświadczyć ze strony swojego przełożonego.

„nie potrafią jajka ugotować cio...y pie...ne!"

- Kilka godzin po śniadaniu, podczas wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do parafii w Kiezmarku arcybiskup podszedł do mnie w zakrystii i nie wiadomo dlaczego skomentował poranny „incydent" ze źle (jego zdaniem) przyrządzonym jajkiem: „nie potrafią jajka ugotować... – i tu dodał określenie – „cio...y pie...ne!". Zorientowałem się po kilku dniach, że posługa kapelana nie ma sensu. Po za tym po raz pierwszy usłyszałem, iż mam złożyć przysięgę, że wszystko co widzę i słyszę wewnątrz rezydencji – nigdy nie wyniosę na zewnątrz - mówi jeden młody kapłan.