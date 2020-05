Arka była blisko nieba, ale znowu górą Lechia!

Pustki w okolicach stadionu w Gdańsku przed derbami Trójmiasta. Epidemia koronawirusa doprowadziła do przerwania rywalizacji w PKO Ekstraklasie na ponad dwa miesiące, ale piłkarze wreszcie wrócili na boiska. Kibice za to muszą poczekać na powrót na trybuny, co ma nastąpić już 19 czerwca. Te derby zostały jednak rozegrane bez udziału publiczności i smutno wyglądał Stadion Energa Gdańsk. W obecnej sytuacji jednak najważniejsze jest to, że udało się wznowić ligową rywalizację.

W pierwszej połowie nie było goli, ale też na boisku nie działo się zbyt wiele ciekawego. Za to druga połowa spotkania była niesamowita, a radość raz panowała w zespole z Gdańska, a zaraz cieszyli się zawodnicy żółto-niebieskich.

Wszystko zaczęło się w 50 minucie, kiedy po akcji Ze Gomesa strzelał Jarosław Kubicki, a piłkę ręką zablokował Frederik Helstrup. Szymon Marciniak bez wahania podyktował rzut karny, a pewnym egzekutorem był Flavio Paixao. Lechia prowadzeniem cieszyła się dziesięć minut. Arka pokazała bowiem charakter i że potrafi grać również ofensywie. Młyński przeprowadził akcję w polu karnym, a nieodpowiedzialnym wślizgiem sfaulował go Fila. Dusan Kuciak wyczuł intencje Marko Vejinovicia, ale strzał był tak mocny, że piłka wylądowała w siatce. Gdynianie tym razem nie zamierzali na tym poprzestać i podjęli walkę zwycięstwo. W 71 minucie z rzutu rożnego dośrodkował Michał Nalepa, Adam Marciniak oddał strzał głową, a piłka odbiła się od Kubickiego i między nogami Mario Malocy wpadła do siatki. Ogromna radość w zespole gości, którzy poczuli swoją szansę na wygranie derbów Trójmiasta w ekstraklasie. Teraz to Lechia ruszyła do zdecydowanych ataków, a wyrównanie przyniósł rzut rożny. Dośrodkował Conrado, a po strzale głową Łukasza Zwolińskiego piłkę wybił jeszcze Marko Vejinović, ale skuteczną dobitką popisał się Flavio Paixao. W 81 minucie sędzia Marciniak ponownie podyktował rzut karny dla Arki dopatrując się zagrania ręką przez Zwolińskiego. Ponownie pewnym egzekutorem był Vejinović. Arka po raz drugi wyszła na prowadzenie w derbach Trójmiasta, ale to nie był koniec emocji! Trzy minuty później futbolówkę w bramce umieścił Conrado. Radość w szeregach biało-zielonych, ale przedwczesna. Analiza VAR wykazała, że Conrado przyjął piłkę ręką i arbiter gola słusznie anulował. Podopieczni trenera Stokowca dopięli swego w 87 minucie spotkania, kiedy dośrodkował Conrado, a precyzyjnym strzałem głową popisał się Zwoliński. Znowu remis! Lechia grała jednak do końca. W doliczonym czasie gry Douglas Bergqvist sfaulował w polu karnym Michała Nalepę i Szymon Marciniak podyktował czwartego karnego w tym spotkaniu. Paixao pewnie zamienił go na zwycięskiego gola. Arka nadal nie może wygrać derbów w ekstraklasie. Paixao z kolei strzelił Arce drugiego hat-tricka, a w derbach zdobył już dziesięć goli. Jeszcze w ostatniej akcji Kuciak odbił piłkę na poprzeczkę, a zza stadionu słychać było wystrzały petard fetujących kibiców Lechii.

