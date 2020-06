Arka Gdynia i Lechia Gdańsk z licencjami PZPN na grę w PKO Ekstraklasie i rozgrywkach klubowych UEFA. Biało-zieloni z karą i zobowiązaniami

Decyzją Komisji do spraw Licencji PZPN zarówno Arka Gdynia jak i Lechia Gdańsk otrzymały licencję na grę w PKO Ekstraklasie w przyszłym sezonie oraz w rozgrywkach UEFA. Oczywiście Arka będzie mogła zagrać, o ile w PKO Ekstraklasie się utrzyma. Z kolei Lechia skorzysta z licencji UEFA, ale pod warunkiem, że wywalczy awans do kwalifikacji europejskich pucharów.

Arka Gdynia, Cracovia, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce, Lech Poznań, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Zagłębie Lubin - tych jedenaście klubów otrzymało licencję do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy oraz w rozgrywkach klubowych UEFA bez zastrzeżeń. Również licencję otrzymał ŁKS Łódź, ale wyłącznie na grę w PKO Ekstraklasie.

Lechia otrzymała licencję na grę w PKO Ekstraklasie w przyszłym sezonie oraz w rozgrywkach UEFA, ale jednocześnie musi zapłacić 10 tysięcy złotych kary w związku z niekompletną dokumentacją finansową z zakresu kryterium F.05, w którym jest mowa o prognozie finansowej. To kolejna taka kara dla gdańskiego klubu, bowiem wchodząca w skład UEFA Komisja ds. Kontroli Finansów Klubów nakazała zapłacić 25 tysięcy euro za niedostarczenie w terminie wymaganej dokumentacji dotyczącej finansowego fair play. Lechia wytłumaczyła opóźnienie badaniami sprawozdania finansowego przez nowego biegłego rewidenta i dlatego UEFA nałożyła najniższą możliwą karę regulaminową. Ponadto Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zobowiązała Lechię do realizacji ugód zawartych z zawodnikami, w terminach wskazanych w przedmiotowych ugodach bez możliwości ich dalszego odraczania. To oznacza, że gdańszczanie muszą zapłacić zaległe zobowiązania wobec piłkarzy w terminach, które są zawarte w obecnych ugodach.