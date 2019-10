Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Piastem Gliwice, choć miała okazje do zdobycia goli. Oceniamy piłkarzy żółto-niebieskich

Jakub Wawszczyk - 5 Dzielnie toczył pojedynki z zawodnikami Piasta. Nie zawsze wychodził z nich zwycięsko, ale widać już, że to piłkarz, który w przeciwieństwie np. do Jana Łosia nie spali się psychicznie na poziomie ekstraklasy, mając na przeciwko siebie nawet mistrza Polski. Na pewno dużo pomogła mu regularna gra w zeszłym sezonie w Radomiaku Radom. Na dziś to pewniak do obsadzenia w kolejnych meczach pozycji młodzieżowca.

Karolina Misztal