Armia upomina się o Pomorzan. Kurierzy zapukali do 500 rezerwistów!

Mobilizacja rezerwistów w województwie pomorskim i nie tylko to nic nowego. Zawsze wygląda to tak, że kurierzy przez całą dobę dostarczają wezwania. Zdarza się, że również w środku nocy, ponieważ cała procedura odbywa się w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

O ile rezerwiści rozumieją sytuację i nie stanowi ona dla nich zaskoczenia, o tyle czasami ich rodziny czy sąsiedzi są zaniepokojeni. Takie działania sprawiają, że w internecie nie brakuje komentarzy. Tymczasem jak podkreślają wojskowi, w tych działaniach chodzi o czas, ponieważ gdyby doszło do wojny, to nikt nie będzie słał zawiadomień z wielotygodniowym wyprzedzeniem.

- Żołnierze rezerwiści zostali wezwani do stawienia się w jednostce wojskowej na natychmiastowe ćwiczenia - mówi Paweł Górski, oficer prasowy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku. - Głównie chodziło o sprawdzenie stawiennictwa. Możemy już powiedzieć, że większość wezwanych stawiła się, co bardzo nas cieszy. Dziękujemy, że większość osób przyszła bez problemów. Dodam jednak, że w przypadku niestawienia się, żołnierze mogą spodziewać się sankcji karnych. To przede wszystkim grzywna lub areszt.