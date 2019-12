Armwrestling Rumia 2019. Cztery dni, trzy wielkie imprezy, ponad 800 zawodników i zawodniczek z 34 krajów [zdjęcia, wideo]

Długi, sportowy weekend w hali w Rumi rozpoczęły mistrzostwa świata. Wystartowało w nich ponad 600 zawodników i zawodniczek – seniorzy, juniorzy, mastersi i grand mastersi oraz zawodnicy niepełnosprawni. Polska wystawiła zawodników niemal we wszystkich kategoriach wiekowych, a łącznie nasza reprezentacja liczyła 116 osób. Wielką siłę Polacy pokazali w kategoriach juniorskich, w których zdobyli aż 73 medale!

- Takie imprezy jak mistrzostwa świata i Puchar Świata zawodowców "Złoty Tur World Cup" to budżet liczony w milionach złotych. Nie oszczędzamy na oprawie zawodów, która jest bardzo spektakularna, co w połączeniu z emocjonującymi walkami na rękę daje niepowtarzalny klimat – mówi Paweł Podlewski , prezydent Federacji Armwrestling Polska.

Armwrestling, czyli siłowanie na rękę to typowy sport walki, w którym oprócz siły niebagatelną rolę odgrywa technika, taktyka oraz odporność psychiczna. Walczy się na prawą, jak i na lewą rękę.

- W Polsce wciąż jest to sport amatorski, niemniej niemal dwudziestoletnia praca przynosi efekty. W całym kraju działa kilkadziesiąt klubów armwreslingowych, a sport ten uprawia ponad 1500 zawodników i zawodniczek w różnym wieku – dodaje Paweł Podlewski.

Wśród seniorów Polska miała kilku bohaterów podczas tych zawodów. Z pewnością największą niespodziankę sprawiła Małgorzata Ostrowska (Spartan Armwrestling Club Strzegom), która w kategorii 57 kg zdobyła mistrzostwo świata na prawą rękę i srebro na rękę lewą. Następnie zawodniczka ze Strzegomia spróbowała swych sił wśród zawodowców na turnieju "Złoty Tur World Cup". Niesiona dopingiem publiczności piękna i silna Polka wzniosła się na wyżyny swoich możliwości i wywalczyła srebrny medal na prawą rękę.

- To piękne zwieńczenie mojej prawie 16-letniej przygody z armwrestlingiem. Po tylu latach treningów zdobyłam swój pierwszy tytuł mistrzyni świata. Gdy stałam na podium i słuchałam Mazurka Dąbrowskiego łzy cisnęły się do oczu, a serce mi buzowało. Kariery oczywiście nie kończę, te wyniki dały mi potężną dawkę wiary we własne możliwości i wiem, że jeszcze wiele mogę w tym sporcie osiągnąć – mówi Małgorzata Ostrowska.