Artur Siódmiak: Trzeba pomagać Ukraińcom, a nasze społeczeństwo spisuje się na medal. Wybuchy blisko granicy, a ono bronią także Europy

Czym aktualnie zajmuje się stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka?

Cały czas prowadzimy zajęcia z piłki ręcznej, a aktualnie jesteśmy na etapie planowania rozgrywek plażowych. Jesteśmy organizacją jedną z najlepszych, jak nie najlepszą, jeśli chodzi właśnie o piłkę ręczną plażową. Przygotowujemy się też do imprez i wydarzeń na Stadionie Letnim, bo to jest dość istotny element. Czekamy na dofinansowania, które pozwolą nam realizować zajęcia związane ze sportem powszechnym. Wreszcie w marcu ruszany z piątą edycją projektu „Przez sport do praworządności” finansowaną z funduszu sprawiedliwości. Resocjalizujemy przez sport i odwiedzimy kolejnych 25 zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych i tam prowadzimy pogadanki i zajęcia sportowe z młodzieżą. W ten sposób próbujemy namówić do uprawiania sportu i sprawić, że odnajdą swój cel w życiu.

