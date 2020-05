Artyści murem za Kazikiem. Bunt, który wziął się z gniewu przeciwko cenzurze. Trójmiejscy artyści o zamieszaniu w radiowej Trójce

– Wiadomo, że w interesie artystów jest to, żeby ich piosenki były grane. To może być tak, jak z tym festiwalem piosenki w Opolu, który nie odbył się w czerwcu, bo był bojkot artystów, ale już w październiku Jacek Kurski miał pełną listę chętnych wykonawców. A teraz? Może mniej osób będzie chciało udzielać wywiadu Trójce, ale sama stacja pewnie weźmie tę aferę na przetrzymanie – kończy Skiba.

– Z jednej strony bojkot wpisuje się w postawę moralno-etyczną ale, moim zdaniem, jest mocno spóźniony. Bo to zło zaczęło się rozlewać już wiele miesięcy temu. Dopóki jednak Trójka grała, promowała, to wszyscy byli szczęśliwi. I przymykali oko. Smutne w tym wszystkim jest też to, że zawsze potrzeba jakiegoś kosmicznego wydarzenia, iskry zapalnej, która wywoła ten bunt. Tą iskrą była w tym przypadku decyzja radiowych władz – tłumaczy Janiszewski . Ale, jak dodaje, przez ostatnie lata środowisko artystycznie, łącznie z Kazikiem, nie robiło nic, widząc, jak usuwa się z Trójki niewygodnych dziennikarzy i jak sączy się z tej anteny nieprawdziwe informacje. Dopiero po usunięciu piosenki Kazika uznali, że coś się stało.

– Z tym spóźnionym buntem jest trochę tak jak z rakiem. Jak go w porę nie wytniesz, to zaatakuje cały organizm. I gdyby artyści od początku tej władzy reagowali na jej zachowania, to być może szefostwo Trójki nie odważyłoby się na taki ruch z piosenką Kazika. I nie doszłoby do tak kuriozalnej sytuacji – puentuje Jarek Janiszewski.