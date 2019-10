Asseco Arka wygrywa w derbach Trójmiasta! Trzy kwarty na remis, końcówka zadecydowała

Derby Trójmiasta jak zawsze przyciągnęły na trybuny tłumy kibiców z Gdyni i Sopotu, którzy stworzyli doskonałą atmosferę na trybunach. Przed meczem wyraźnym faworytem była Asseco Arka, czyli ekipa mająca ambicje, by powalczyć o drugi medal Energa Basket Ligi z rzędu. Pierwsze spotkania sezonu były dla obu ekip bardzo udane i zakończone pewnymi zwycięstwami, co zwiastowało ciekawe widowisko w Gdynia Arenie.

W drugiej odsłonie Trefl szybko zminimalizował straty, po skutecznych akcjach Witalija Kowalenki i Jeffa Robersona. Ponownie spotkanie się wyrównało, ale jedynie na kilka minut. Później raz jeszcze gwiazdy gospodarzy, z kapitalnym Joshem Bosticiem na czele, wzięły sprawy w swoje ręce i w połowie kwarty przewaga Asseco Arki wynosiła siedem punktów. Przez kolejne pięć minut niewiele się zmieniało, bo różnica między ekipami cały czas utrzymywała się na podobnym poziomie. Dopiero w ostatniej sekundzie Carlos Medlock pomógł Treflowi zmniejszyć straty do zaledwie trzech punktów. Do przerwy gdynianie prowadzili 40:37.

Po zmianie stron przewaga Arki długi czas nie zmieniała się, aż w końcu do gry włączył się Cameron Ayers. Amerykanin w połowie kwarty trafił z dystansu, doprowadzając do pierwszego od dłuższego czasu remisu. Swoją trzecią trójką odpowiedział Ben Emelogu, ale później pięć oczek z rzędu rzucił kapitan Trefla, Paweł Leończyk, wyprowadzając gości na prowadzenie. Swoje dołożyli po chwili Medlock i Kowalenko, ale ze strony gospodarzy odpowiedzieli liderzy - Bostic i Adam Hrycaniuk. To właśnie amerykański skrzydłowy swoimi punktami ponownie doprowadził do remisu na minutę przed końcem kwarty. Taki rezultat utrzymał się do końca odsłony i po 30 minutach było 56:56. To mogło oznaczać tylko jedno - niesamowite emocje w końcówce meczu.