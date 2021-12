Atak nożownika na ul. Długiej w Gdańsku. Policjanci szybko zatrzymali agresora, jedna osoba została ranna

Jak poinformowali nas funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, dzisiaj (12.12.2021 r.) około godziny 6 rano, w Gdańsku na ul. Długiej, nożownik zaatakował przechodniów, którzy próbowali mu odebrać niebezpieczne narzędzie. Po chwili na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, którzy obezwładnili napastnika.

- Dziś po godzinie 06.00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ul. Długiej mężczyzna trzymając w ręku nóż zaatakował przechodniów, którzy próbowali odebrać mu ostre narzędzie. Policjanci bardzo szybko pojawili się na miejscu, zatrzymali agresywnego 30-latka i zabezpieczyli nóż, który mężczyzna miał ze sobą. Na skutek zdarzenia do szpitala trafił 27-latek, który doznał rany klatki piersiowej, ze wstępnych ustaleń wynika, że jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Do szpitala przewieziono także 30-letniego sprawcę. Tam między innymi jest mu pobierana krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających w organizmie. Wciąż trwają czynności w tej sprawie, policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia - mówi nam podinsp. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.