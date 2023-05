Atrakcja turystyczna Gdańska. Pom do Mikoszewa już kursuje - rejsy zaplanowano co pół godziny

Przystań promowa w Świbnie znajduje się przy ul. Boguckiego 127. Rejs tym gdańskim promem trwa zaledwie kilka minut. Charakterystyczna zielona jednostka przemieszcza się po wodach Wisły za pomocą statku holowniczego. Jest to bowiem prom linowy, prowadzony za pomocą liny zamocowanej z obu stron rzeki. Jego napęd stanowi wspomniany holownik, który płynie obok.

Ceny za przeprawę promem (bez zniżek):

samochód osobowy: 25 zł

kamper / bus: 30 zł

motocykl: 10 zł

rower: 8 zł

pieszy: 5 zł

autobus: 200 zł

samochód dostawczy: 30 zł

samochód ciężarowy: 150 zł

przyczepa mała: 20 zł

przyczepa duża: 100 zł

Prom kursuje w godzinach 7-21, co 30 minut. Jeżeli jednak samochodów jest więcej niż prom zdoła jednorazowo pomieścić, wówczas kursuje on częściej - by wszyscy chętni mogli jak najszybciej dostać się na drugi brzeg.