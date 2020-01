Auta już jutro pojadą po całej Nowej Bulońskiej, która zyska imię Pawła Adamowicza. Szykują się zmiany w planie Nowej Warszawskiej

Większość drogowej części NBP dla ruchu udostępniona została już w starym roku. Ostatnim elementem do oddania kierowcom jest tzw. estakada wenecka nad Potokiem Siedleckim, co nastąpi dziś przed południem. Dzięki temu, ulica która nazywać się już będzie aleją Pawła Adamowicza przejezdna w obu kierunkach będzie na całej długości, czyli od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską. Co ważne na estakadzie prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe dlatego poruszać się po niej póki co nie będą mogli piesi i rowerzyści. Okresowo, na moście mogą również występować lokalne utrudnienia w ruchu aut.