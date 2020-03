Autobus SOS w Gdańsku. Przedłużone zostało działanie „autobusu SOS – pomoc” dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi, obecnie w „autobusie SOS” wydawana jest potrzebującym ciepła zupa w formie „na wynos”. Osoby bezdomne nie wchodzą do środka, nie otrzymują tam odzieży.. Wszystko zgodnie z wytycznymi sanitarnym.

Osoby bezdomne mogą ją otrzymać codziennie, podczas postojów pojazdu:

– ok. godz. 20.15 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu,

– ok. godz. 21.15 na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu,

– ok. godz. 22.15 w zatoce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku.*