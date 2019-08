Awaria na kolei. Na torach stoją pociągi dalekobieżne. Kolej przywraca ruch, ale trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami

AKTUALIZACJA GODZ. 8.10

Przed chwilą przywrócono zasilanie na kolei. Pociągi ruszyły, ale rozładowanie ruchu będzie trwało. Jak uprzedzają służby pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami na kolei.

AKTUALIZACJA GODZ. 8.00

Zanik napięcia to podstawowy powód dzisiejszej awarii na kolei. Nie wygląda to dobrze, bo kolejarze uprzedzają, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 12.00. Opóźnienia pociągów dalekobieżnych sięgają już 2 godzin.

Awaria systemu sterowania ruchem dotyczy odcinka Gdynia Gł - Sopot. Kolejarze, jak mogą starają się udrożnić ruch, kierując pociągi dalekobieżne na tory SKM, ale i tak opóźnienia są ogromne.

Przypomnijmy, że na tym odcinku nie działają semafory i zwrotnice, brakuje napięcia.

AKTUALIZACJA GODZ. 7.40

Kolejki SKM kursują, ale stoją pociągi dalekobieżne m.in. poranne składy do Warszawy oraz regionalne z Malborka i Elbląga. Pociąg PKM z Kościerzyny na stacji w Gdańsku Osowej czeka na wjazd do Gdyni. Nadal wstrzymany jest cały ruchu pociągów dalekobieżnych w Trójmieście.