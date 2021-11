Awaria wodociągowa na Oruni Górnej w Gdańsku oraz w Borkowie 10.11.2021 r. Prace naprawcze mają potrwać do godz. 19

Awaria wodociągowa w Gdańsku 10.11.2021 r.

10 listopada 2021 roku o godz. 12:00 doszło do awarii wodociągowej w gdańskiej Oruni Górnej oraz we wsi Borkowo, która znajduje się w powiecie gdańskim (w tej miejscowości awarię już naprawiono). Jak informuje Saur Neptun Gdańsk, prace naprawcze powinny potrwać do godz. 19:00 (10.11.2021 r.). Przyczyną braku wody jest awaria wodociągu o średnicy 250 mm.

- Nasze ekipy są na miejscu. Pracujemy. - informowała Magdalena Rusakiewicz, rzecznik prasowy SNG. - Szacowany czas przywrócenia wody to godz. 19. W okolicach Ofiar Grudnia 70 jest beczkowóz. Drugi jeździ po osiedlu. Borkowo już ma wodę - została przesterowana strefa zasilania.

Wykaz ulic, których dotyczy awaria: