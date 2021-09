Awaria wodociągowa przy ul. Kartuskiej 13.09.2021 r. Służby SAUR pracują przy jej usunięciu. Spore problemy z dostawą wody

AKTUALIZACJA, godz. 15.10

W wyniku awarii pozbawione dostawy wody są budynki przy ul. Kartuskiej od nr 159 do 205, a także przy ul. Kolonia Zręby od nr 14 do 16. Zastępczy punkt poboru wody dla mieszkańców jest przy ul Kartuskiej 159. SAUR Neptun Gdańsk informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej, że prace naprawcze powinny zakończyć się ok. godz. 20.

Awaria wodociągowa przy Kartuskiej w Gdańsku

Do awarii doszło w poniedziałek (13.09.2021) ok. godz. 13. Rozszczelnienie wodociągu ma miejsce na wysokości posesji nr 159 przy ul. Kartuskiej w Gdańsku.

- Nasze służby udały się na miejsce wystąpienia awarii. Uszkodzony jest wodociąg o średnicy 100 mm. Jesteśmy w trakcie jego wyłączania - informuje Magdalena Rusakiewicz, rzeczniczka prasowa SAUR Neptun Gdańsk.