B-klasowa TLG Baltia Gdańsk zaprosiła do treningów. "99 procent z nich to kibice Lechii Gdańsk"

- Chcieliśmy działać po cichutko, a wyszło z tego duże zamieszanie. Nigdy nie przyłączyłbym się do czegoś, co jest nastawione antagonistycznie do Lechii Gdańsk - mówi Maciej Kalkowski, były piłkarz i trener biało-zielonych, który zaangażował się w stworzenie B-klasowej drużyny TLG Baltia Gdańsk.

TLG Baltia Gdańsk - nowy klub na piłkarskiej mapie Gdańska

TLG Baltia, czyli Tylko Lechia Gdańsk Baltia, to B-klasowa drużyna, która powstaje od podstaw. W założeniu ma skupiać społeczność kibiców biało-zielonych. Pomysłodawcy odcinają się od spekulacji, że jest to rywal dla istniejącego od lat klubu, czy raczej spółki sportowej. Na razie najbardziej rozpoznawalną twarzą tego projektu piłkarskiego jest wieloletni piłkarz, a w ostatnich latach szkoleniowiec - Maciej Kalkowski. - Spotykam się z bardzo różnym przyjęciem i odebrałem w tej sprawie wiele telefonów. Dużo ludzi pochwala te starania, dużo jest przeciwko. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą grać w Baltii, to kibice Lechii. Na dzisiaj Lechia jest I-ligowa i mocno jej kibicujemy. Ja przez te kilkanaście lat, jak pracowałem, zawsze byłem kibicem Lechii i to nie ulegnie zmianie. Zgłasza się do nas dużo chłopaków, którzy zakończyli w Lechii przygodę. Nie udało im się wyjechać w Polskę i chcą tutaj pograć na spokojnie. Na 99 procent to są kibice Lechii, którzy chcą ją nadal wspierać. Miejsce biało-zielonych jest w ekstraklasie - przekonuje popularny "Kalka".

To jednak niebywałe, że trener z licencją UEFA Pro, czyli zawodową, będzie prowadził zespół w B-klasie, czyli na pierwszym szczeblu na Pomorzu. - Zaprosili mnie koledzy. Ludzie, z którymi znamy się wiele lat i którym coś zawdzięczam. Potrzebowali pomocy, więc się zgłosili do mnie. Niedługo ci ludzie się ujawnią. Ja w tej chwili nie chcę wychodzić przed szereg. Na dzisiaj zgłosiliśmy boisko na Oruni (ul. Smoleńska 5/7 - przyp.), tam też będziemy trenować. To na razie przedsięwzięcie amatorskie. Będziemy trenować raz, może dwa w tygodniu, a do tego dojdzie jeszcze mecz. Mamy miesiąc do początku ligi, więc nie jest łatwo. Presja nie jest nam potrzebna - tłumaczy 48-letni Maciej Kalkowski.

Trening testowy TLG Baltii Gdańsk przy Traugutta

TLG Baltia nie ma jeszcze piłkarzy, więc postanowiła zaprosić ich do gry poprzez informację na Facebooku. Na klubowego e-maila przyszło prawie 80 zgłoszeń. B-klasowa drużyna zdecydowała się zrobić selekcję do 30 piłkarzy, z których 12 stawiło się na treningu. Do nich mają dołączyć jeszcze piłkarze, którzy przed laty występowali w Lechii Gdańsk. Trener Maciej Kalkowski deklaruje, że to jest jego dodatkowe zajęcie. - To coś obok. Próbuję otworzyć szkółkę treningu indywidualnego. Chcę spróbować tego przez wakacje - dodaje trener, który przez lata był w sztabie biało-zielonych z przerwami na krótkie epizody w Elanie Toruń i Cracovii.

Bramkostrzelny Luis Fernandez to pierwszy transfer nowych właścicieli Lechii Gdańsk Maciej Kalkowski deklaruje, że będzie na każdym domowym meczu Lechii Gdańsk na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Nadal ma kontakt z piłkarzami i sztabem trenerskim biało-zielonych. Z Szymonem Grabowskim zna się ze szkoły trenerów. - Wierzę, że do klubu przyszli mądrzy i kompetentni ludzie. Ucieszyłem się z pierwszego transferu Luisa Fernandeza. Trener Grabowski nie ma łatwego zadania, bo nawet jeśli dojdzie teraz 5-10 piłkarzy, to nie jest łatwo zbudować szybko zbudować drużynę. Liczę, że ludzie w Lechii mają na to jakiś plan i gorąco im kibicuję. Może początek sezonu będzie ciężki i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Liczę, że ten projekt wypali i za rok będziemy się cieszyć z awansu do ekstraklasy. Na czym opieram ten entuzjazm? Jako trener doszedłem do jednego wniosku, że jeśli piłkarze będą głodni sukcesu, to musi wcześniej czy później wypalić. Potrzeb trochę czasu i cierpliwości - przekonuje Maciej Kalkowski, który jako pomocnik występował w Lechii Gdańsk, Arce Gdynia, czy GKS-ie Bełchatów.

