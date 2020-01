Babcie i dziadkowie na Pomorzu. Babć jest więcej niż dziadków i żyją średnio pięć lat dłużej [INFOGRAFIKA]

Osoby w wieku 60+ to często to nasze babcie i dziadkowie. Według informacji zamieszczonych w infografice Urzędu Statystycznego w Gdańsku poświęconej Dniu Babci i Dziadka wynika, że na koniec 2018 r. stanowiły one ponad 23 proc. ogółu ludności w naszym województwie. Pań w tym przedziale wiekowym jest znacznie więcej - ponad 311 tysięcy co stanowi 13,3 proc. Pomorzanek, panów ponad 232 tys. (10 proc. ogółu mężczyzn w regionie). Poza kwestiami demograficznymi, statystycy przyjrzeli się też np. aktywności zawodowej pomorskich seniorów, czy ich sposobom spędzaniu wolnego czasu.

Społeczeństwo się starzeje, szczególnie w miastach