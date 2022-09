Babi Targ wraca do Gdańska. Wielka akcja wietrzenia szaf już 10 września 2022 r. w Galerii Przymorze

Babi Targ po raz pierwszy do Trójmiasta zawitał w 2012 roku, a to oznacza, że w tym roku obchodzimy 10-lecie Babiego Targu w Gdańsku!

Babi Targ to wielka akcja wietrzenia szaf, najstarsza impreza tego typu w Polsce, organizowana regularnie od 2007 roku w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Łodzi. To zarazem odpowiedź na znane od dłuższego czasie na zachodzie swapping parties, które polegają na wymianie odzieży, butów i dodatków. Ideą imprezy jest, by puścić w obieg rzeczy, które z jakiegoś powodu nie są nam już potrzebne i nadać im drugie życie. To, co nam wydaje się zbędne może sprawić radość innym. Osoby, które w sobotnie południe pojawią w Galerii Przymorze będą miały okazję nabyć „z drugiej ręki” niebanalną odzież i dodatki, które sprawdzą się w nadchodzących sezonach.