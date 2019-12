Balkon i weranda runęły na ziemię w Nowym Porcie

Do katastrofy budowlanej doszło w niedzielny wieczór. Wystarczyło kilka sekund, by przylegające do ściany budynku od ul. Spokojnej balkon oraz weranda zamieniły się w stertę gruzu. Mieszkającej w jednym z lokali Barbary Kuczyńskiej nie było w domu. Pomagała w organizacji wigilii dla bezdomnych. O zawaleniu powiadomił ją syn.

Syn myślał, że wali się cały budynek. Gdy podszedł do okna, zorientował się, że na zewnątrz nie ma balkonu. Nie mogłam dojść do siebie, gdy zobaczyłam co się stało - mówi Barbara Kuczyńska. - 13 lat temu miasto przysłało do nas ekipę budowlaną, która miała wyremontować cały budynek. Zrobili dach.

Doszło do katastrofy, do której nie musiało dojść. Po zdjęciach widać, że gdyby ktoś stał bezpośrednio przy oknie mogłoby się skończyć tragicznie - mówi Hamadyk, obecnie przewodniczący zarządu osiedla Nowy Port. - Przez lata mieszańcy zimowali w takich warunkach nie mogąc doczekać się remontu, wycenionego na ok. 250 tys. zł, co nie jest małą sumą. Zamiast tego otrzymali propozycje opuszczenia obiektu, który jest chroniony przez konserwatora.

Od lat w sprawie budynku, zakwalifikowanego jako obiekt o istotnych wartościach kulturowych , trwa przysłowiowe przeciąganie liny. Miasto wyraźnie dążyło do znalezienia nowej funkcji (nieoficjalnie słyszymy o planach przeznaczenia pod prywatne przedszkole), z kolei mieszkańcy robili wszystko, by utrzymać przyznane lokale.

Nie chcę powielać domysłów o atrakcyjności działki, bo pełnię funkcję publiczną - dodaje Hamadyk. - Ale jak dodamy do tego, że duża kamienica stoi na dużej działce przy ul. Wilków Morskich, która lada moment poddana zostanie wielomilionowej rewitalizacji, to domysły mieszkańców rodzą się same.

We wtorek pod budynkiem pojawiły się służby, które przystąpiły do porządkowania posesji. Przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem inspektora nadzoru, który potwierdził, że konstrukcja budynku nie została w żaden sposób naruszona. Barbarze Kuczyńskiej zaproponowano, by na czas remontu przeniosła się do lokalu zastępczego, jednak mieszkanka boi się, że po wszystkim nie zostanie do niego wpuszczona.

- Gdańskie Nieruchomości administrują niemal 17 tys. lokali, które w większości położone są w budynkach wybudowanych przed 1945 r. Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty zasobu, który w ponad 90 proc. pochodzi z lat przedwojennych, wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych i ustalania priorytetów inwestycyjnych, mając na względzie planowanie działań służących mieszkańcom - mówi Aleksandra Strug, kierownik biura ds.Informacji i Komunikacji Gdańskich Nieruchomości. - Budynek przy ul. Wilków Morskich 16A został zakwalifikowany do remontu, w pierwszej kolejności, w zakresie naprawy dachu i izolacji pionowej i poziomej. Po wykonaniu remontu dachu, w trakcie prowadzenia prac związanych z izolacją budynku, stwierdzono niestabilność konstrukcji werandy, co wymusiło konieczność przerwania robót.