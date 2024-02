Baltic Pipe pretekstem do oszustw? Gdańska policja apeluje o ostrożność

Oszustwo na inwestycję w Baltic Pipe

Oszuści są coraz to bardziej kreatywni. W poniedziałek, 26 lutego, do policjantów z komisariatu w Śródmieściu zgłosił się 74-latek, który stracił ponad 200 tys. zł. Jak się okazało, kilka tygodni wcześniej podczas przeglądania stron internetowych natrafił na reklamę, która zachęcała do inwestowania w akcje Baltic Pipe.

Reklama na pierwszy rzut oka wyglądała mężczyźnie bardzo autentycznie. Wypełnił formularz kontaktowy, po czym odebrał telefon od oszustów. Udzielili 74-latkowi szczegółowych informacji o zasadach inwestycji oraz ogromnych zyskach. 74-latkowi zabrakło czujności i zwabiony możliwością szybkiego wzbogacenia się, wpłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych.