Baltic Sail Gdańsk 2023 wystartował. Największa impreza żaglowców potrwa do niedzieli. Co zaplanowano?

- Baltic Sail to tak naprawdę sojusz miast wokół Morza Bałtyckiego, które postanowiły kultywować tradycje żeglarstwa na wiekowych jednostkach, które obsługiwane są bez użycia jakiekolwiek elektroniki. To statki, na których ręcznie rozwija się żagle, steruje się za pomocą koła sterowego, a do portu nie wchodzi się na autopilocie, a wyłącznie z wykorzystaniem własnych umiejętności - mówi Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej. - Już teraz do parady zgłosiło się ponad 140 jednostek, w tym 16 tradycyjnych żaglowców. Wciąż zachęcamy do zapisywania się i uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu.