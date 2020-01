Bałtycka Odyseja 2020. Ponad 100 osób zebrało na plażach pół tony śmieci w dwa dni [zdjęcia]

69 worków śmieci – to efekt I etapu Bałtyckiej Odysei. Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski w miniony weekend przeszedł i posprzątał wraz z wolontariuszkami i wolontariuszami Woliński Park Narodowy. Ale to nie koniec. Zamierza przez kolejnych 9 miesięcy posprzątać wybrzeże aż do Piasków na Mierzei Wiślanej.

69 worków śmieci – to efekt I etapu Bałtyckiej Odysei. Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski w miniony weekend przeszedł i posprzątał wraz z wolontariuszkami i wolontariuszami wspaniały Woliński Park Narodowy. Na 50-kilometrowej trasie ze Świnoujścia do Dziwnowa „ekipa sprzątająca" natknęła się m.in. na porzucone klapki, sieci rybackie, opakowania, butelki, pęknięte balony, styropian. Na piasku dominował plastik, a także szkło po alkoholach, puszki aluminiowe i odpady z kutrów rybackich! Zużyte odpady zamieniają się (pod wpływem słonej wody, promieni słonecznych, ocierania z piaskiem) w tzw. mikroodpady, których już nie można posprzątać, zagrażające życiu i zdrowiu nie tylko morskiej fauny, ale także człowieka – mówi Dominik Dobrowolski, pomysłodawca wydarzenia. Czytaj także Śmieci na plaży po sylwestrowej nocy. Mieszkańcy się skarżą

Wielkie sprzątanie plaży w Gdańsku. Akcję wspiera Filip Chajzer [wideo] Przez dziewięć kolejnych miesięcy raz w miesiącu wyruszy na weekend nad Bałtyk, by w ramach tej akcji sprzątać kolejne 50-kilometrowe odcinki wybrzeża, posuwając się na wschód aż do Piasków na Mierzei Wiślanej, gdzie odbędzie się podsumowanie wyprawy. Ekolog przeprowadzi też liczenie i analizę odpadów wyrzucanych przez morze, a także zrealizuje film przyrodniczy i przygotuje wystawę edukacyjną do pokazania w całej Polsce. CZYTAJ TAKŻE: W weekendy z sopockiej plaży usuwane są nawet trzy tony śmieci. W pierwszym etapie wzięło udział ponad 100 osób z Wrocławia, Zielonej Góry, Międzyrzecza, Szczecina, Świnoujścia, Międzyzdrojów. Wśród wolontariuszy byli m.in. harcerze, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego, członkowie PTTK, a także 50-osobowa grupa pracowników Credit Agricole i EFL. W ciągu dwóch dni uczestnicy marszu posprzątali 50 km plaży oraz lasy Wolińskiego Parku Narodowego. Czytaj także Parafina na bałtyckich plażach Wszyscy zgodnie twierdzili, że problem zaśmiecenia można rozwiązać przede wszystkim poprzez edukację i uświadamianie. Edukacja od najmłodszych lat to najlepszy sposób na zmianę złych nawyków. Musimy tłumaczyć swoim dzieciom, jak bardzo jest szkodliwe wyrzucanie odpadów, w tym plastiku, do środowiska. Tylko wtedy, gdy dorosną, będą ograniczać produkcję odpadów, a segregowanie i recykling staną się dla nich czymś naturalnym. - Ale samo mówienie nie wystarczy. Trzeba dawać dobry przykład – mówi Marcin Data, dyrektor ds. rozwoju w Credit Agricole, który wziął udział w sprzątaniu plaż. – Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać ponownie, np. odzyskując surowiec lub jego wartość energetyczną. W Polsce nie wykorzystuje się w pełni potencjału zużytych plastików. Ciągle jeszcze połowa tego typu odpadów trafia na wysypiska, a jedynie 25% poddawane jest recyklingowi – mówi Anna Kozera-Szałkowska, Communications Manager z Fundacji PlasticsEurope Polska. Drugi etap Bałtyckiej Odysei (z Dziwnowa do Dźwirzyna) planowany jest na 22 i 23 lutego. Wolontariuszki i wolontariusze posprzątają odcinek plaży od Dziwnowa aż po Kołobrzeg. Akcja „Bałtycka Odyseja" odbywa się w ramach edukacyjnego programu „Recykling Rejs”. Wideo