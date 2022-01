Bałtycki wieniec, łotewski deser z chleba i smażone śledzie. Zuza Zak dzieli się przepisami z bałtyckiej kuchni

- Na początku zawsze zaczynam od biblioteki. Pracuję nad magisterką w School of Slavonic and East European Studies (UCL), a wiec tam jest świetna biblioteka wschodnio-europejska. Następnie była wspaniała wyprawa (do Estonii, Łotwy i na Litwę - przyp. red.) i wszyscy ludzie, których spotkaliśmy, dzielili się z nami swoimi przepisami. Dużo im zawdzięczam - mówi Zuza Zak.