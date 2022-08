Bałtyk przenosi produkcję do Włocławka. Firma Torus kupuje grunt po fabryce w Gdańsku. Powstaną tu biurowce

ZPC Bałtyk planuje zakończyć produkcję w Gdańsku wiosną 2023 roku. W Gdańsku pozostanie administracja firmy.

Proces przenoszenia działalności do Włocławka rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie prowadzony tak, by zachować ciągłość produkcji. We Włocławku wybudowano już nową halę, w której zamontowane zostaną linie do produkcji czekolady. Sukcesywnie, wraz z uruchamianiem kolejnych linii we Włocławku stopniowo wygaszana będzie działalność w Gdańsku. Proces ten będzie połączony z modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań, które zagwarantują komfort pracy oraz znaczący wzrost możliwości produkcyjnych.