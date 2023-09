Banery Jacka Karnowskiego nielegalne? Jak poprawnie rozwieszać plakaty wyborcze?

- Jeszcze dzisiaj w nocy kwestia banerów Jacka Karnowskiego zostanie uporządkowana. Do kandydata osobiście zwrócił z prośbą w tej kwestii szef sztabu Mieczysław Struk. Nie możemy sobie pozwolić na to, by płacić karę - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Piotr Skiba, pełnomocnik finansowy PO na Pomorzu.