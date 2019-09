Bank Mleka rozpoczął działalność w gdańskim UCK. To druga taka jednostka w Trójmieście

Program in vitro w Gdańsku: urodziła się już setka dzieci!

Już setka dzieci urodziła się w Gdańsku dzięki miejskiemu programowi dofinansowania zabiegów in vitro. Choć zanim go wprowadzono, w mieście przetoczyła się prawdziwa ideologiczna burza, to władze stolicy Pomorza nie mają wątpliwości, że było warto.