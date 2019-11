Bartłomiej Czochara z Gdańska nowym uczestnikiem Big Brothera! Kim jest kolejny mieszkaniec domu Wielkiego Brata?

Nowi mieszkańcy domu Wielkiego Brata. Kim są Bartłomiej Czochara i Sandra Mendelowska?

Bartłomiej Czochara, ma 34 lata i mieszka w Gdańsku. To twardziel o miękkim sercu. Były wojskowy, nurek, zawodowy strażak. W swojej karierze nieraz wbiegał do płonących budynków z których ratował ludzi. Uwielbia towarzystwo i nowe wyzwania. Człowiek orkiestra, który dorabiał jako dostawca pizzy, taksówkarz, a nawet zagrał w reklamie piwa. Zaraża pozytywną energią i optymistycznym podejściem do świata. Stuprocentowy mężczyzna, pewny swojego zdania i umiejętności.