Bartosz Baziński nowym prezesem SentiOne - spółki z siedzibą w Gdańsku. Firma stawia na prace nad technologią sztucznej inteligencji mat. prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

SentiOne to spółka działająca w branży internetowej, mająca swoją siedzibę w Gdańsku. Po 11 latach od założenia nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Został nim Bartosz Baziński. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, zmiany wynikają z nowej wizji dalszego globalnego rozwoju firmy i jej ambitnych celów związanych z intensywnymi pracami nad technologią sztucznej inteligencji. I to nie wszystko, co zmieni się w najbliższym czasie w firmie.