Bartosz Kurek, atakujący reprezentacji Polski: Perspektywa meczu z Rosją cieszy każdego profesjonalnego sportowca

Wypowiedzi naszych siatkarzy po meczu Polska - Finlandia

Kamil Semeniuk, przyjmujący:

Mecz od samego początku do samego końca był pod kontrolą. W każdym secie ta przewaga punktowa była spora. Fajnie, że wygraliśmy. Taki był plan na to spotkanie.

Myślę, że każde spotkanie reprezentacji Polski jest świętem. Fantastycznie, że kibice dopisali. Myślę, że gdziekolwiek byśmy grali, to hala byłaby pełna. Atmosfera jest fantastyczna. Dzisiaj naprawdę nas to poniosło. Czekamy na kolejne spotkanie i myślę, że będzie podobnie.

Uważam, że nasi kibice są siódmym zawodnikiem na boisku i w takim układzie mamy przewagę. Będziemy się bić do samego końca z reprezentacją Rosji. Jestem optymistycznie nastawiony na to spotkanie.

Każdy z nas obserwował spotkanie Rosja – Ukraina w hotelu, a później już w hali. Wiemy mniej więcej, jak reprezentacja Rosji gra. Mają nowego atakującego, więc też ta gra jest inna. Mamy dwa dni przerwy, więc będziemy stopniowo zagłębiać się w taktykę, aby wygrać.