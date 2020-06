Baseny i sauny - nowe zasady korzystania. Wytyczne korzystania z basenów miejskich w Gdyni, Sopocie i Gdańsku

Jednorazowo liczba korzystających z obiektu nie może przekroczyć 50 procent maksymalnego obciążenia, a jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób. Informacja na ten temat powinna być umieszczona przy wejściach do budynków. Najważniejszą zasadą jest przebywanie na jednym torze maksymalnie czterech osób.

Baseny otwarte w Gdyni

W Trójmieście jako pierwsza do otwarcia miejskich pływalni przygotowała się Gdynia. Obiekty zarządzane przez Gdyńskie Centrum Sportu będą dostępne od poniedziałku, 8 czerwca 2020 roku. Na razie dotyczyć to będzie jednak wyłącznie klubów pływackich.

Trzy pierwsze baseny otwarte w Gdyni to te funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 12 (Witomino), Szkole Podstawowej nr 40 (Chylonia) i Szkole Podstawowej nr 42 (Karwiny). W SP nr 40 indywidualni klienci będą mogli korzystać z basenu od poniedziałku, 15 czerwca. W SP nr 12 i SP nr 42 nastąpi to dopiero w sobotę, 27 czerwca z uwagi na przerwę w dostawie ciepłej wody przez OPEC (15-21 czerwca). We wszystkich tych basenach będzie można dokonywać płatności kartą, co do tej pory było niemożliwe.