Baseny w Gdańsku wznawiają działalność. Będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa sanitarnego

- Wszystkie osoby chętne do skorzystania z pływalni, a mające ewentualne obawy związane z przebywaniem w wodzie, możemy uspokoić. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji - mówi Grzegorz Pawelec.