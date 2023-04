Będą kolejne zmiany w ruchu na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku. Uda się uniknąć paraliżu? Na ul. Migowską nie wjadą już autobusy!

Kolejne zmiany w organizacji ruchu przy Jaśkowej Dolinie w Gdańsku

Kolejne podejście pod zmianę organizacji na Jaśkowej Dolinie. Co się zmieni?

zostanie zmieniona organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na ul. Migowskiej ,

, na wysokości budowanego zbiornika obowiązywał będzie ruch wahadłowy wyłącznie dla autobusów,

kierowcy aut osobowych będą poruszali się w dwóch kierunkach po ul. Migowskiej,

na ulicy Migowskiej nie przewiduje się wprowadzenia ruchu autobusów i ciężarówek.

Co więcej, projekt tymczasowej organizacji ruchu przewiduje również wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na chodnikach po obu stronach jezdni. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca lipca.