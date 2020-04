Będzie kolejny przetarg na wykończenie Kunsztu Wodnego w Gdańsku

Obowiązujący stan epidemii, a co za tym idzie samorządowe zaciskanie pasa, mają nie przeszkodzić w dokończeniu prac wykończeniowych Kunsztu Wodnego, czyli przyszłego Instytutu Kultury Miejskiej. Kolejny raz realizacja stanęła pod znakiem zapytania, po tym jak w ostatnich dniach miasto unieważniło przetarg na to zadanie. Okazuje się, że samorząd nie mógł wyłonić wykonawcy, do momentu ostatecznego rozliczenia się z partnerem budowy Forum Gdańsk, a to w ostatnich dniach było niemożliwe.

- Obecnie jesteśmy w trakcie rozliczania kontraktu i projektu realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym. Celem jest przejęcie infrastruktury miejskiej, która została wykonana przez partnera prywatnego, m.in. Kunsztu Wodnego – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji. - Planowaliśmy podpisanie porozumienia, które pozwoliłoby wejść Dyrekcji Rozbudowy Miasta do budynku w celu wykończenia oraz zainstalowania wyposażenia, do czego jednak nie doszło. Prace, w dużej mierze formalne, trały niezakłócone do czasu pandemii. Liczymy, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zakończymy te rozmowy. Część multimedialna wraz z makietą została już wykonana – tym samym pierwszy poziom został zakończony.