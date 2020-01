Będzie metamorfoza dawnego Ratusza na gdańskiej Oruni

Przebudowa budynku przy ul. Królikarnia 13

Drugi przetarg, który w najbliższym czasie zostanie ogłoszony dotyczy przebudowy budynku przy ul. Królikarnia 13. Po zakończeniu prac w obiekcie funkcjonować będzie Placówka Wsparcia Dziennego. Obecnie w budynku znajdują się biura. Gmach składa się z trzech części. W pierwszej z nich znajdują się dwie kondygnacje, w drugiej i trzeciej jest tylko jedna kondygnacja.

- Dzięki adaptacji budynku, będzie można w nim prowadzić zajęcia edukacyjne czy porady psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Zadanie uwzględniać będzie m.in. osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych budynku, podłączenie budynku do sieci CO, wyposażenie budynku w windę i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek zostanie docieplony. Wymieniony zostanie dach obiektu. Wewnątrz obiektu położone zostaną nowe posadzki. W zakresie inwestycji jest także montaż nowych okien i drzwi. Podobnie jak w przypadku budynku dawnego Ratusza, wymienione zostaną także instalacje wewnętrzne, m.in. : elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i teletechniczna - dodaje A. Niezgoda