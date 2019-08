Będzie nowa marina w Gdańsku. W centrum przybędzie ok. 60 miejsc dla jednostek pływających. Pierwsze zacumują w połowie 2022 roku

Nowa marina w Gdańsku. Gdzie będą cumować jachty?

Budowa nowej mariny w Gdańsku to część działań inwestora - firmy Granaria - w ramach zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Nowe stanowiska dla jachtów powstaną po obu stronach Motławy (na terenie nieruchomości przy ul. Motławska/Szopy) na odcinku ok. 200 metrów od Mostu Stągiewnego na południe. Nowa część mariny nad Motławą będzie mogła pomieścić ok. 60 jednostek pływających.