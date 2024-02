Będzie ograniczenie ruchu w tunelu pod Martwą Wisła. Zapowiedziano prace serwisowe KŁG

W nocy z soboty na niedzielę, z 2 na 3 marca, od godz. 22.00 do godz. 6.00 w tunelu pod Martwą Wisłą prowadzone będą prace serwisowe. Wymagać one będą ograniczenia ruchu do jednego pasa w każdej z rur tunelu.