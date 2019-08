"Będzie się działo" na Pomorzu. Imprezy plenerowe, inscenizacje, jarmarki, koncerty. Kalendarz imprez na weekend 24.08 - 25.08.2019 roku

Przez cały festiwal działać będą strefy: Gier i Książek, Małego Słowianina oraz Rekonstrukcji Historycznej. Z opowieściami o słowiańskich mitach i demonach zaprezentuje się w sobotę Karawana Opowieści, zaś warsztaty muzyczno-taneczne poprowadzi białoruska formacja Javaryna. Nie zabraknie jarmarku rękodzieła.

Karnet na festiwal kosztuje 110 zł, bilet jednodniowy 45 zł (piątek i sobota) oraz 30 zł (niedziela). Pole namiotowe 7 zł od osoby na dzień. Dzieci do lat 12 są zwolnione z wszelkich opłat.

Salt Wave Festiwal w Jastarni

23 i 24 sierpnia można wziąć udział w Salt Wave Festiwal, które odbędzie się na lotnisku k. Jastarni.

Salt Wave Festiwal to dwa dni chilloutowych brzmień i najnowszych trendów. To festiwal powstały z myślą o tych, którzy po pierwszych letnich festiwalowych przeżyciach, z początkiem lipca zaszywają się w przyczepie na cały sezon wakacyjny, niczego nie planując. Wystąpią: The Cinematic Or-chestra, Fisz Emade Tworzywo, Jacob Banks, PRO8L3M, The Dumplings, BOKKA, Kamp!, WhoMade-Who, Rosalie, EABS, Kasia Lins, Kroki, Skarby, Oscar Jerome, AGIM, Flirtini. A wszystko na niewielkim lotnisku nie-opodal Jastarni, zaledwie kilkanaście kilometrów od najpopularniejszych kwater. Dwie sceny, foodtrucki, strefa fas-hion. Z jednej strony zatoka, z drugiej Bałtyk. Przestrzeń otoczona przez las i wodę.