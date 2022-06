Belgia - Polska NA ŻYWO 8.06.2022 r. Liga Narodów. Biało-czerwoni kompletnie rozbici w drugiej połowie! Dziurawa defensywa Polaków

Trener Czesław Michniewicz wierzył, że jego podopieczni zaskoczą gospodarzy. Nikt oczywiście nie zamierzał lekceważyć Belgów, pomimo porażki z Holandią 1:4 i wyjazdu ze zgrupowania Romelu Lukaku. To silna drużyna, która jest naszpikowana świetnymi piłkarzami. Biało-czerwoni chcieli zaskoczyć rywali, ale na samym początku meczu zostali zepchnięci we własne pole karne.

Gospodarze kilka razy szybko wymienili podania i rozklepali naszą defensywę. To było niewiarygodne, jak do pustej bramki nie trafił Eden Hazard. Polacy potrafili się jednak z tej przewagi otrząsnąć. Oczywiście, to Belgowie byli lepsi, dłużej utrzymywali się przy piłce, ale biało-czerwoni zaczęli lepiej bronić. Do tego pokazali, że potrafią też zagrozić bramce rywala. W 28 minucie biało-czerwoni przeprowadzili jedną z lepszych akcji w ostatnich latach. Rajd Piotra Zielińskiego zakończył się odegraniem do Sebastiana Szymańskiego, a ten natychmiast odegrał do Roberta Lewandowskiego, który strzelił gola. Piękna akcja, świetna bramka i nadzieja na dobry mecz i wynik Polaków. Szkoda, że tego prowadzenia nie udało się utrzymać do końca pierwszej połowy. Akcja Kevina De Bruyne, piłkarza meczu, zakończyła się trafieniem Axela Witsela. Remis po pierwszej połowie to był przyzwoity wynik.