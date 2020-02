Benefis Roberta Kwiatkowskiego w Filharmonii Bałtyckiej. Naszym zadaniem jest poruszać wrażliwe struny, które są w każdym człowieku.

- Jestem człowiekiem szczęśliwym i spełnionym - tak pisze Pan o sobie .Wiele trzeba było zrobić, aby osiągnąć ów stan szczęścia i spełnienia? - Przez dwadzieścia lat trochę się tego nagromadziło. Nie chcę zanudzać statystykami, wymienianiem osiągnięć czy koncertów, ale te dwie dekady to kawałek czasu, w którym może się wiele dobrych rzeczy wydarzyć. Jestem niespokojnym człowiekiem, który cały czas czegoś szuka. Moja aktywność i energia artystyczna najpierw znajdowała ujście na bazie kwartetu fortepianowego "Dali" (od nazwiska znanego artysty malarza), którego byłem współzałożycielem. Jeździliśmy z przyjaciółmi na konkursy, zdobywaliśmy laury i przez jakiś czas myślałem, że jest to moja droga życiowa. Potem kwartet zakończył swoją działalność, a ja zacząłem szukać dalej. Razem z przyjacielem z kwartetu "Dali" założyliśmy orkiestrę smyczkową „Hanseatica Chamber Orchestra". Szybko zyskaliśmy sobie serca wspaniałych artystów o międzynarodowej sławie, z którymi mogliśmy współpracować, i którzy zapraszali nas na ważne festiwale. Obecnie spełniam się kameralnie w Polish Piano Trio oraz w przeróżnych formacjach na Festiwalach z przyjaciółmi z całej Polski. Ponadto piastuję stanowisko Koncertmistrza Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz jestem dr hab. i profesorem uczelnianym Akademii Muzycznej w Gdańsku Dzięki różnego rodzaju aktywności - gry w kwartecie, w trio, solo, w dodatku od 2011 roku wziąłem udział w około 80 koncertach europejskich orkiestr jako koncertmistrz gościnny - mogę uważać się za człowieka spełnionego i szczęśliwego. A jako zwieńczenie dotychczasowych osiągnięć otrzymałem od Ministra odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w roku 2017.

- Grał Pan przed publicznością w wielu krajach. Czy my, Polacy, inaczej niż np. w zachodniej Europie słuchamy muzyki klasycznej ?

- Nasza tradycja obcowania z muzyką klasyczną nie jest lepsza lub gorsza od tradycji w innych krajach. Jest jednak trochę inna. W Niemczech, w prywatnych domach stoi bardzo dużo instrumentów, na których ludzie grają amatorsko.W prawie każdym małym miasteczku działa chór, organizujący koncerty klasyczne. Niezależnie od tego nasza polska publiczność jest równie bardzo wdzięczna, potrafi być bardzo entuzjastyczna. I dość świeża, co oznacza, że jej reakcje są bardzo szczere. Dla artysty jest to bardzo ważne - dostajemy ważny feedback od publiczności, te owacje, aplauz sprawiają, że widzimy sens tego, co robimy. Uważam, że jest to prawdziwy cel naszej pracy. Koncertami musimy zarażać ludzi emocją. Poruszać wrażliwe struny, które są w każdym człowieku.

- To trudne zadanie?

- Świat, który nas otacza jest szybki i dość brutalny. W dawnych czasach ludzie, którzy chodzili na koncerty, chcieli przerwać otaczającą ich ciszę. Mam wrażenie, że człowiek dziś idący na koncert chce odciąć się od tego hałasu, który aż huczy za drzwiami filharmonii. Wejście na salę koncertową może wyrażać chęć stania się lepszym człowiekiem. Sztuka, a w szczególności muzyka będąca najpiękniejszą ze sztuk, powoduje, że rzeczywiście stajemy się bardziej wrażliwi. Niestety, wrażliwość we współczesnym człowieku jest narażona na lekkie przytępienie.